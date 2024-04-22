Глава Котовского района Чумаков объявил об уходе в отставку

В Волгоградской области утром 22 апреля об уходе в отставку объявил глава Котовского района Сергей Чумаков. Свое решение чиновник озвучил на странице в социальной сети. При этом причину ухода с поста Чумаков называть не стал, ограничившись благодарностью в адрес коллег и руководителей предприятий.

– Уважаемые котовчане, я принял решение досрочно покинуть пост Главы Котовского муниципального района после более чем 8 лет работы в этой должности. Я и моя команда старались работать добросовестно и плодотворно на благо и процветание нашего района. Считаю, что за эти годы нами сделано немало и мы старались успешно решать, стоящие перед нами задачи. Хочу поблагодарить за помощь и поддержку депутатов районной Думы, глав сельских поселений, руководителей учреждений и предприятий района, – такой пост появился на странице Сергея Чумакова в 06.00 на его странице.

Напомним, что Котовский район в Волгоградской области за последние несколько лет стал одним из самых проблемных. Жители района неоднократно обращали внимание властей на повсеместные проблемы в здравоохранении, в сфере ЖКХ и другие. Райцентр – город Котово – из-за серьезных проблем с водоснабжением, а затем со строительством нового водопровода, и вовсе прослыл среди жителей региона как «город коммунальных катастроф».

Сергей Чумаков впервые стал главой района в 2016 году, в 2021 году его по конкурсу переизбрали депутаты. Он отметился и тем, что осенью прошлого года подал в суд на местного активиста Александра Касьянова, которого он посчитал администратором группы в telegram-канале «Общественный контроль города Котово», где нередко критиковали власти района. Сергей Чумаков обиделся на комментарий в мессенджере, а также перепосты из другого telegram-канала. За оскорбленные честь и достоинство он потребовал с местного жителя 90 тысяч рублей. Решение по искам Камышинский районный суд еще не принял.



Коллаж Алексея Костякова/V102.RU