Новые тарифы на газ приняли в Волгоградской области

Общество 26.06.2024 14:07
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26.06.2024 14:07
В Волгоградской области с 1 июля вводятся новые тарифы на газ. Как сообщили V102.RU в региональном комитете тарифного регулирования, розничные цены на голубое топливо изменятся с этой даты для всех жителей российских регионов в соответствии с приказом ФАС России от 28 ноября 2023 г. № 908/23 и изменением оптовой цены на газ. В Волгоградской области изменение платы будет зависеть от направления использования газа.
- Если газ расходуется для приготовления пищи, то при расчете по нормативу (в отсутствие счетчика), платеж на 1 человека составит 129,15 руб. вместо 118,30 руб. (рост 9,17% или 10,85 руб). При использовании газа на отопление жилых помещений при расчете по нормативу (в отсутствие счетчика), платеж за 1 кв. м вырастет на 5,28 руб. или 10,29%, - прокомментировали в ведомстве.
При использовании индивидуальных приборов учета платеж формируется, исходя из конкретного количества потребленного газа и также в зависимости от направления использования, уточнили в комитете.
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