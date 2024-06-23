Общество

Андрей Бочаров открыл территорию детства на набережной

Общество 23.06.2024 16:25
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23.06.2024 16:25


В Волгограде открыли обновленный участок верхней террасы Центральной набережной и устроили там большой детский праздник. В гости к детям наведался губернатор  Андрей Бочаров с главой Волгограда Владимиром Марченко, рассказали V102.RU в администрации региона.
Современный вид приобрела еще одна прогулочная зона верхней террасы набережной: от ул. Ковентри до музея-панорамы «Сталинградская битва». О необходимости проведения здесь масштабных работ речь шла в прошлом году на встрече губернатора и главы города со студентами и активистами на волгоградском молодежном фестивале #ТриЧетыре. Новый участок сдан досрочно и будет задействован на фесте-2024.

В рамках реконструкции части набережной здесь положили новую плитку, проложили поливочный водопровод, смонтировали новое освещение, отремонтировали лестницы. Также были установлены большая детская игровая и спортплощадка, перголы, качели с теневым навесом, парковая мебель, урны, высажены деревья, кустарники, розы и газон. На детском празднике сегодня детям раздавали мороженое, а развлекали маленьких волгоградцев артисты и художники.

- Сами видите, сделано очень хорошо и достойно, на высоком уровне. Теперь нужно это все сберечь. Чтобы не вырвали, не уничтожили… К сожалению, мы каждый раз возвращаемся к тому, что часть объектов приходится восстанавливать, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Эта территория будет и дальше развиваться. Задача, которую мы ставим, в следующем году завершить всю верхнюю террасу: от музея-панорамы до памятника маршалу Константину Рокоссовскому.

Губернатор предложил также подумать над организацией на этом месте кафе и других объектов, которые востребованы у жителей и туристов. Андрей Бочаров обратил внимание и на нехватку удобных терренкуров, чтобы мамочки с колясками, жители старшего возраста, граждане с ограниченными возможностями здоровья могли спускаться с верхней на нижнюю террасу, минуя лестницы.

Сдача в эксплуатацию очередного участка набережной позволит сформировать в Волгограде единый пешеходный маршрут, проходящий через весь Центральный район вдоль берега Волги: от сквера им. Александры Пахмутовой, по пойме реки Царицы, с выходом на террасы набережной и до памятника Рокоссовскому. 

Добавим, что сегодня губернатор Андрей Бочаров вместе с руководителем УФСБ по Волгоградской области Александром Лариным, главой Волгограда Владимиром Марченко оценили ход реконструкции стадиона «Динамо» с детскими секциями и рассмотрели вопросы благоустройства прилегающей к крупному городскому спортивному ядру территории. Здесь уже обновляют дорожное полотно на ул. Голубинской и ул. им. М. Балонина.

Фото администрации Волгоградской области

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