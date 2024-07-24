В Волгограде с 1 августа подорожают поездки в общественном транспорте

В Волгограде с 1 августа будут проиндексированы тарифы на проезд в общественном транспорте – трамваях, троллейбусах и автобусах. Как сообщает V102.RU, такое решение сегодня, 24 июля, приняли депутаты Волгоградской гордумы.

В городском представительном органе пояснили, что при оплате транспортной картой «Волна» или банковской картой стоимость проезда увеличится на 2 рубля, при оплате наличными – на 3 рубля. Это первый за последний полтора года пересмотр тарифов на перевозки в муниципальном общественном транспорте.

Согласно принятому документу, для пассажиров, оплачивающих проезд современной и удобной транспортной картой «Волна», - а это более 90% пассажиров, - стоимость составит 26 рублей за поездку. При оплате банковской картой - 32 рубля. Для волгоградцев, пользующихся муниципальными маршрутами нерегулярно и поэтому оплачивающих проезд наличными, стоимость поездки составит 35 рублей.

Для пассажиров, наиболее активно пользующихся общественным транспортом, и потому выбирающих месячные тарифные планы, средняя стоимость поездки будет еще ниже. Так, 1320 рублей составит стоимость безлимитного гражданского проездного на один вид транспорта. Согласно данным расчетного центра карты «Волна», в среднем пользователь такого проездного совершает 60 поездок в месяц, таким образом, таким образом, себестоимость одной поездки для пассажира составит 22 рубля. При цене студенческого проездного в 1000 рублей и школьного в 310 рублей стоимость каждой поездки составит 17 и 5,2 рубля соответственно.



По-прежнему одними из самых выгодных остаются тарифные планы «Единый безлимитный» и «120 минут». Так, ежемесячный проездной билет на все виды транспорта «Единый безлимитный» будет стоить 1890 рублей или порядка 16 рублей за одну поездку. На тарифном плане «120 минут» первая поездка во всех видах общественного транспорта обойдется в 27 рублей. В течение 2 часов после первой транзакции пассажир может совершить неограниченное количество поездок, при этом стоимость проезда при каждой пересадке составит 11 рублей.



Для лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, предусмотрен тариф «Льготный проездной (трамвай-троллейбус)», включающий 45 поездок в месяц с использованием транспортной карты. При стоимости проездного в 600 рублей цена одной поездки составит всего 13 рублей.



- Индексация тарифов продиктована инфляцией, мы вынуждены принять это решение в условиях роста цен на ГСМ, энергоресурсы, запчасти, комплектующие, - пояснил первый заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман.



В Волгоградской городской думе подчеркнули, что даже после индексации тарифов стоимость проезда в Волгограде по-прежнему остается одной из самых низких среди городов-миллионников. Так, например, в Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани и Перми стоимость проезда в общественном транспорте уже сейчас составляет от 37 до 42 рублей в зависимости от типа оплаты.



