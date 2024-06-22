Сильные дожди подпортили парадное шествие мошки по Волгоградской области. Правда, практика показывает, что сразу после осадков насекомые наверстывают упущенное и еще активнее кусают волгоградцев. Правда ли, что каждая новая «волна» гнуса будет свирепее предыдущей, и когда активность насекомых сойдет на нет, спросили у известного биолога Николая Онистратенко.

Едва появившись на свет, бесцеремонная мошка спешит как можно скорее насытиться кровью. За этой неутолимой жаждой, объясняет биолог, стоит забота о будущих поколениях гнуса.

- Мошка, которая во время дождя сидела в траве, конечно, оголодала. А вот совсем молодые особи торопятся напиться крови для формирования полноценного потомства, - объясняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. - Есть вероятность, что новые генерации состоят в большей части из другого вида насекомых, поэтому горожанам кажется, что мошка увеличивается в размерах.

Спровоцируют ли дожди новые волны мошки, специалисты говорят неопределённо. По их мнению, проводить четкие грани между поколениями гнуса сейчас практически невозможно.

- На самом деле четкого разграничения между этими самыми волнами нет - в природе всё всегда плавно и взаимопроникающе. Я полагаю, что в этом году погодные и паводковые условия «стиснули» и перемешали волны генерации, поэтому выраженного разграничения между ними мы не видим, - комментирует биолог. - Мне нравится выражение «период экологической турбулентности». Вот именно в такое время мы и живём. Есть глобальный общеисторический процесс, но мы обращаем внимание на яркие хаотичные труднопрогнозируемые аберрации. Вот и сейчас - можно делать предположения, но всегда присутствует неучтённый фактор, ошибка. Думаю, метеорологическое лето продлится чуть дольше обычного, а вот мошка сойдёт всё же в июне.

В этом году сезон мошки стартовал на 10 дней раньше обычного. Однако после первого мощного вылета гнус взял двухнедельную передышку. Кстати, по словам специалистов, окончательно вытравить его из региона невозможно из-за установленных водозаборов.

- Выплод мошки идет из Волги и непосредственно из водохранилищ, на которых стоят водозаборы. В этом случае у нас нет ни одного нормативного акта, позволяющего применять какие-либо препараты для борьбы с насекомыми, - объясняла энтомолог Галина Мельникова. – Если бы они существовали, мы, возможно, могли бы использовать средство для уничтожения комаров – оно считается безопасными и для окружающей среды, и для планктона, и для рыб, и для других насекомых.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU