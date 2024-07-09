Суперкубок России доставят в Волгоград 10 июля

Главное 09.07.2024 13:47
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09.07.2024 13:47
10 июля в Волгоград прибудет OLIMPBET Суперкубок России. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в преддверии матча трофей, за который будут бороться «Зенит» и «Краснодар» отправится в тур по Волгоградской области. Сопровождать награду будут амбассадоры РФС, легенды сборной России Евгений Алдонин, Юрий Жирков, Роман Широков, Валерий Есипов и Андрей Аршавин.
По информации РФС, 11 июля почетный трофей увидят жители Николаевска — на местном стадионе в 12-00 планируется общение и автограф-сессия с известными спортсменами. Затем Суперкубок России переедет в Камышин — в 15-30 его выставят на городской набережной. Здесь также пройдет автограф-сессия с легендами футбола.
Волгоградцам и гостям города продемонстрируют трофей в пятницу, 12 июля. Презентация Суперкубка России пройдет в амфитеатре на центральной набережной — начало в 15-00. При этом все желающие смогут задать вопросы Евгению Алдонину, Юрию Жиркову, Роману Широкову, Валерию Есипову и Андрею Аршавину.
Напомним, матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на «Волгоград Арене». С 17-30 на территории стадиона болельщиков ждет разнообразная развлекательная программа. Городские власти уже обратились к болельщикам с просьбой приехать на стадион на общественном транспорте, оставив свои автомобили дома, пообещав усиление подвижного состава в этот день.
Фото РФС
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