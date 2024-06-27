Волгоградец, которого разыскивают за невыполнение решения суда, определившего место жительства дочки с матерью, категорически отверг обвинения в похищении собственного ребенка. Пилот Антон Акимов вышел на связь с редакцией V102.RU и изложил свою точку зрения на события, которые происходят вокруг 4-летней девочки.

Напомним, на днях в УФСПП по Волгоградской области заявили о розыске ребенка, который, согласно решению суда, должен был проживать вместе с матерью. Однако, говорилось в сообщении ведомства, ребенок исчез в ноябре прошлого года, когда его отец позволил матери девочки увидеться с ребенком, а потом прекратил с ней связь и исчез.

Приставы предположили, что мужчина мог переехать с девочкой в другой регион. И попросили помощи у граждан в их поиске.

Однако отец девочки заявил корреспонденту информагентства, что не скрывается от приставов. И, тем более, не считает, что похитил собственную дочь. Как утверждает Антон, он не может допустить возвращения ребенка к матери, так как опасается за ее жизнь и здоровье.

– С Татьяной я познакомился в 2019 году и мы стали вместе жить. Брак не оформляли, но, когда Татьяна забеременела, я был счастлив, что будет ребенок. Дочка Аделина родилась в том же году, я оформил отцовство. Но семейная жизнь не складывалась. В том числе потому, что моя сожительница все чаще стала прикладываться к алкоголю. К тому же во время моих командировок стали происходить разные несчастные случаи с дочкой. Однажды, вернувшись, я увидел синяки и ссадины на лице дочки. Татьяна тогда объяснила это тем, что Аделина упала с горки. Но «падения с горки» повторялись не раз, но я теперь жалею, что верил ей и не провел экспертизу на предмет происхождения травм. А однажды понял, что больше не могу жить с Татьяной – мы оказались разными людьми. В том числе из-за не желания сожительницы чего-то добиваться в жизни и развиваться. Мы расстались, при этом дочка осталась с мамой. Договорились на словах, что я буду ее забирать на выходные дни. Поначалу так все и было, – рассказывает Антон.

– Когда я забрал дочку в очередной раз, малышка, ей тогда было меньше двух лет, стала жаловаться на ушко, – продолжает собеседник информагентства. – Я сообщил Татьяне, но она отмахнулась, мол, ничего страшного нет. Но я сказал, что поведу в понедельник дочку в частную клинику. Моя бывшая сожительница начала скандалить, вызвала в мою квартиру органы опеки, всячески протестуя против моего намерения посетить врача. Ее еле уговорили, чтобы она согласилась. Тогда в клинике у дочки удалили ушную пробку. Но после этого наши отношения стали стремительно портиться.

Как говорит Антон, его супруга совсем «слетела с катушек». Женщина, по словам мужчины, стала устраивать скандалы и даже избивать его родных.

– Однажды она напала на мою сестру, которая держала на руках 7-месячного ребенка, – утверждает Антон. – Была вызвана полиция, тогда Татьяна отказалась от прохождения освидетельствования на предмет употребления наркотических веществ. Еще один скандал она устроила у моих родителей – заявилась в 23-00 якобы повидаться с дочкой. Ей было наплевать, что ребенок уже спал. Тогда она стала кидаться в драку, ругалась матом. На помощь нам пришли соседи, которые еле удерживали ее. Но полицию все-таки пришлось вызывать. Все эти скандалы и драки у нас зафиксированы на видео. В общей сложности бывшая сожительница отсидела за хулиганство 12 суток в изоляторе временного содержания. В том числе за то, что повредила полицейскую машину. Когда она находится в таком состоянии, с ней даже полицейские не могут справиться. А я должен отдать ей ребенка?

После череды стычек и начались судебные тяжбы за дочь.

– Суды идут с 2021 года, – делится Антон. – Сначала Ворошиловский суд Волгограда определил место жительства Аделины с матерью, мы его обжаловали в областном суде, который оставил решение районного суда в силе. Мы подали жалобу в Четвертый кассационный суд в Краснодаре. Кассация отправила дело на новое рассмотрение. После этого все повторилось – Ворошиловский районный суд оставил дочку с матерью, областной суд поддержал это решение. Мы снова подали кассацию, она еще не рассматривалась. До ее рассмотрения мы попросили приостановить исполнительное производство, вот со дня на день ждем решения. Решениям наших судов я удивлен. На процессе были представлены все доказательства того, что ей опасно доверять ребенка – 4 протокола об административных правонарушениях, один из них – за избиение моей сестры с грудным ребенком, которую она, к слову, била ногами, и за другие устроенные ею дебоши. Но в ответ мы слышали, что «она может исправиться». К тому же органы опеки были на моей стороне, был представлен акт о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако суд не прислушался к их позиции.

По словам мужчины, за все два года Татьяна виделась с дочерью всего раз шесть.

– Она нигде не работает, при этом получает детские пособия, которые тратит на себя. Но сейчас, видимо, детских денег стало меньше, поэтому она и решила все это затеять из-за алиментов. В прошлом году она уже подавала на алименты, но суд ей отказал. Теперь она снова этого добивается. Я уверен, что дочка ей не нужна и все ее действия в суде связаны как раз с желанием получить эти деньги – для этого, я предполагаю, она и использует дочь. При этом не интересуется ни ее здоровьем, ни тем, что она носит, что ест. На трехлетие Аделины она не принесла ей даже конфетки! Мало того, проживание Аделины с матерью может угрожать ее жизни и здоровью. Кто к ней ходит, с кем она живет, я не знаю. Я буду защищать свою дочь до конца, – заявляет отец.

Мужчина также утверждает, что находится в контакте с приставами.

– Разыскивать меня не надо, я веду борьбу за дочь в рамках правового поля, - утверждает Антон. – Я боюсь одного – если Аделина окажется с Татьяной, не дай Бог, что-то плохое случится с моим ребенком.





Между тем, Татьяна в разговоре с корреспондентом V102.RU высказала свою точку зрения на конфликт с отцом дочери.

– Мы расстались с Антоном из-за его зависимости, - утверждает женщина. – У него из-за этого и проблемы на работе были. После того, как мы расстались, дочка осталась со мной, а через месяц забрал ее у меня и с тех пор не отдает, даже не разрешает видеться. Он всячески препятствовал нашему общению. Родители Антона были полностью на его стороне. Да, были инциденты, когда вызывалась полиция. Но это все из-за эмоций – я очень хотела увидеться со своим ребенком, но мне это не давали! Однажды пришла поздно вечером, когда увидела свет в окне, потому что отчаялась встретиться с дочкой. Что касается якобы употребления мною наркотиков, то в суд я представила все справки, опровергающие это утверждение. Не было и никакого избиения его сестры с ребенком – она во время конфликта просто оступилась и упала. И уж тем более я не била ее ногами! Потом они нашли одну свидетельницу, которая якобы это все подтвердила. Тем более, я не наносила своей дочери никаких травм - она действительно упала с горки, стесала себе переносицу. Тогда Антон был в командировке, я ничего не скрывала от него, сама отправила ему эти фото.

По словам Татьяны, Антон сейчас находится в Краснодарском крае, где его и нашли судебные приставы.

– Но дочки с ним не было, он сказал, что она в Крыму с бабушкой и дедушкой, - говорит женщина. – На каком основании он не выполняет решение суда? Я тоже собираюсь бороться за свою дочь. Я работаю и алименты – совсем не главное, из-за чего я сужусь за ребенка. Она у меня – единственный родной человек, у меня больше никого нет. Я очень скучаю по дочке и считаю, что она должна жить с мамой. А ее отец так же может видеться с ней, как мы сначала и договаривались. Я надеюсь, что Антон образумится и вернет мне ребенка.