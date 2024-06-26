Дороги на центральных улицах Волгограда закрывают для транспорта на три дня





Администрация Волгограда 26 июня объявила о введении пешеходного режима в Центральном районе города. С 09.00 уже сегодняшнего дня и до 24.00 29 июня (суббота) – для транспорта закрыли проезд по ул. Чуйкова. С вечера 27 июня перекроют еще несколько дорог в центре, а также Нулевую продольную магистраль.

По сообщению мэрии, ограничения вводятся в рамках подготовки и проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре.