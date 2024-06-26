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Дороги на центральных улицах Волгограда закрывают для транспорта на три дня

Главное 26.06.2024 11:52
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26.06.2024 11:52


Администрация Волгограда 26 июня объявила о введении пешеходного режима в Центральном районе города. С 09.00 уже сегодняшнего дня и до 24.00 29 июня (суббота) – для транспорта закрыли проезд по ул. Чуйкова. С вечера 27 июня перекроют еще несколько дорог в центре, а также Нулевую продольную магистраль.  

По сообщению мэрии, ограничения вводятся в рамках подготовки и проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре. 

  • С 09.00 26 июня до 24.00 29 июня пешеходный режим будет действовать на участке ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. 13-й Гвардейской. 

  • С 20.00 27 июня по 24.00 29 июня перекроют участок улицы Советской в границах от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, 

  • Нулевая продольная магистраль от ул. Калинина до 7-й Гвардейской и на прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской, Краснознаменской, Комсомольской и ул. Ленина также будут закрыты для транспорта с 20.00 27 июня до 24.00 29 июня.

  • Пешеходный режим вводится также с 20.00 27 июня на ул. Володарского в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской. 

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