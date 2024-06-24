Общество

Тарифы на автобусные перевозки потребовали поднять в Волгоградской области

Общество 24.06.2024 07:23
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24.06.2024 07:23


Бюджет  Волгоградской области понесет неэффективные расходы в размере 73,3 миллиона рублей из-за того, что региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства не проиндексировал тарифы на пассажирские перевозки в пригородном автомобильном сообщении. Такой вывод сделали аудиторы КСП при проверке использования бюджетных средств облкомтрансом.

В прошлом году на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта Волгоградской области по регулируемым тарифам посредством заключения и исполнения государственных контрактов комитет использовал 524 041,2 тыс. рублей.

- Однако в нарушение порядка установления регулируемых тарифов облкомтранс,  как уполномоченный орган исполнительной власти Волгоградской области в сфере организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Волгоградской области, не исполнил свои полномочия и не представил в 2022 году в комитет тарифного регулирования Волгоградской области заявление об установлении предельных тарифов за проезд пассажиров в пригородном сообщении  на 2023 год, - говорится в заключении ведомства.

- В результате при расчёте начальной цены контрактов при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом учитывался тариф в размере 1,66 руб. за 1 пасс.-км, не изменявшийся с 2015 года, - указали аудиторы.

В случае, если бы облкомтранс исполнил свои полномочия, размер тарифа составил бы 2,47 руб. километр проезда на одного пассажира, что привело бы к уменьшению цен контрактов.

В КСП подсчитали, что по этой причине в 2023 году было избыточно потрачено 54,6 миллиона рублей.

Не были проиндексированы тарифы и на 2024 год. При этом размер неэффективных трат бюджета в этом году будет еще больше, констатировали в контрольно-счетной палате.

По результатам проверки облкомтрансу рекомендовано выступить с инициативой об изменении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

Напомним, в настоящее время пассажиры оплачивают лишь часть от экономически обоснованного тарифа - выпадающие доходы автопредприятиям компенсируют  из бюджета в виде субсидий. В Волгоградской области межмуниципальные маршруты соединяют города с близлежащими населенными пунктами, также курсируют из одного района региона в другой.

Цены на билеты в пассажирском межмуниципальном транспорте выгодно отличаются от коммерческих перевозок. В частности, стоимость билета на автобус №123 «Волжский-Волгоград» от одной конечной до другой составляет всего 59 рублей. Если пассажир едет на более короткое расстояние, то он платит еще меньше. Тогда как цена поездки на маршрутке достигает 80 рублей.

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