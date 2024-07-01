Общество

«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспредел

Общество 01.07.2024 19:14
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01.07.2024 19:14


В Нехаевском районе Волгоградской области получила развитие ситуация с массовым мором пчёл, который, по информации пасечников, произошёл 14 июня из-за местных фермеров. Десятки разорённых сельчан, лишившиеся единственного дохода, записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию на контроль.



Изначально и местные власти, и сотрудники полиции обещали помочь пострадавшим добиться компенсаций, однако в итоге 27 июня глава района направил в адрес пчеловодов официальный ответ, согласно которому на территории Нижнедолговского и Верхнереченского поселений обработка полей химикатами якобы не проводилась.

Кроме того, местный фермер Черничкин В. А., который, по информации пасечников, изначально признавался в обработке сорняков, а также в личных беседах обещал компенсировать нанесённый ущерб, открестился от своих слов и не желает более общаться с пострадавшими.

По поручению отделения МВД России по Нехаевскому району местный участковый провёл опрос фермеров и не нашёл в произошедшем состава преступления.

- Я в своей практике впервые сталкиваюсь со столь массовым мором пчёл. Своих хозяйств лишились десятки как наших местных пчеловодов, так и коллеги из других районов Волгоградской области, Воронежа, Краснодарского края. Погибли свыше 300 пчелиных семей. Яд начинает действовать в течение где-то 8 часов. Ровно через этот период начала «сыпаться» пчела. Получается, и наши власти, и органы полиции просто кого-то покрывают. Нас же просто послали куда подальше. Ответы на руках у нас все есть. Уважаемый Александр Иванович, мы просим вас назначить проверку по факту произошедшего и поставить её на контроль в центральном аппарате СК РФ, - говорится в видеообращении пчеловодов.

Разорённые пасечники хотят, чтобы следственные органы разобрались в возможной коррупционной составляющей бездействия властей и компетентных органов.

- Нам, работягам, получается, обратиться, кроме Вас, больше не к кому. Мы прошли все инстанции. Обращения были во все органы. Но всё бесполезно. Эту глухую стену нам, простым сельским людям, не пробить. Помогите, пожалуйста, - обратился к Александру Бастрыкину один из фермеров.

Также пчеловоды сетуют на то, что проведённая в «серую», без официальных разрешений, обработка полей высокотоксичным инсектицидом долгого действия может спровоцировать и отравление людей.

- Обработка проводилась за несколько дней до уборки зерновых. Здесь рядом находятся поля с пшеницей. Её уборка вот-вот начнётся. Естественно, что отравляющие вещества могли попасть и на зерно, - констатировал один из пострадавших.

По информации пасечников, обработка полей химикатами без соблюдения каких-либо правил предосторожности – распространённая практика.

- Не так давно около Долговки при мне начали травить пшеницу. Я спрашиваю фермера: «Что ж ты делаешь? Посреди дня». А он говорит, что ему всё равно. Мол, у нас денег не хватит с ним тягаться, - поделился на видео своей болью ещё один пчеловод.

Уже во время подготовки материала стало известно, что агроном фермерского хозяйства, которого пасечники обвиняют в гибели пчёл, вновь связался с пострадавшими. Специалист, представляющий хозяйство, официально отрицающий факт проведения обработки, пригласил пострадавших на разговор.

- Я пылить не буду сегодня. Завтра директор приезжает. Ваши номера я сохранил. Значит, все к нему в кабинет – и будете решать насчёт тех полей. Даст добро – получите компенсацию, - подчеркнул сельхозработник.

Однако пчеловоды уверены, что местный фермер их вновь обманет. Пасечники планируют продолжить добиваться установления факта незаконной обработки полей химикатами и официальной компенсации нанесённого им ущерба.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала о массовой гибели пчёл, которая в середине июня произошла в окрестностях хуторов Нижнереченский и Верхнереченский Нехаевского района Волгоградской области. Тогда пострадавший пчеловод Алексей Орехов рассказал о крайней токсичности применённого фермерами химиката. Из-за инсектицида пасечники лишились не только пчёл, но и ульев. Рамки, используемые пчеловодами, оказались пропитаны ядовитым веществом.

Фото и видео Алексей Орехов

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