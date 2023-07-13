Два полковника полиции в Волгограде уволены после скандала с Анет Сай

После скандального видео с покатушками певицы Анет Сай, оказавшейся на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, который довез артистку с мигалками до аэропорта Волгограда, зашатались кресла под высокопоставленными полицейскими. Как стало известно V102.RU, уволены два офицера, занимавшие не самые последние должности в волгоградской полиции. Информацию об этом подтвердили два действующих сотрудника МВД.

— Принято решение по начальнику ГАИ Степанову и замначальника городского УВД Климову, — рассказали собеседники «Высоты 102». — Сейчас происходит жесткая ротация кадров. Любое неверное действие может привести к стопроцентному увольнению. И это в лучшем случае. Вельможко подобные выходки терпеть не намерен. Он оперативно среагировал и будет продолжать наводить порядок в рядах волгоградской полиции.

К слову, совсем недавно прошла ротация в УВД города Волжского. От своей должности был освобожден начальник управления, полковник полиции Александр Бересеменко. 11 июля появилось официальное сообщение полицейского ведомства.

Согласно открытым данным, Алексей Климов в соответствии с приказом ГУ МВД России по Волгоградской области № 4959 от 28 декабря 2018 года был назначен на должность заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД России по Волгограду. Климов родился в 1984 году в Волгограде. В органах внутренних дел с 2001 года. Состоял на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, в том числе руководящих. Имеет три высших образования. В свое время оканчивал ВА МВД РФ, ВолгГТУ и Академию управления МВД РФ.

По информации из открытых источников, Александр Степанов в 2020 году приказом МВД России назначен на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Степанов — уроженец станицы Староаннинской Новоаннинского района. Начинал службу в ОВД с подразделений ГИБДД в 2001 году, пройдя путь от инспектора до командира ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Имеет два высших образования.

Напомним, что после появления видео со скоростной поездкой артистки на служебной машине ДПС с включенными спецсигналами, начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко было назначено проведение служебной проверки. Уточнялось, что по ее результатам будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей.

Фото и коллаж: УМВД России по Волгоградской области, УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, ИА «Высота 102»

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