



Природоохранная прокуратура выясняет обстоятельства появления трупов собак неподалеку от жилых построек поселка Краснооктябрьский города Волжского Волгоградской области. Несколько мертвых животных были найдены в фундаменте недостроенного здания возле конюшни по улице Панфилова, 2.

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», побывавшие 17 апреля в Волжском, местом для свалки мертвых собак неизвестные выбрали глухую территорию между малоэтажными жилыми домами и берегом Волги. Трупы четырех особей сбросили в кучу с бытовыми отходами, строительным мусором и сухими ветками.









На ушах окоченевших животных без труда можно разглядеть бирки – очевидно, что животные были питомцами одного из местных приютов. Причина смерти собак неизвестна, однако визуально никаких следов насильственной расправы над животными не обнаружено. Местные жители уверены, что собак могли отравить.









По информации жителей поселка Краснооктябрьский, они сразу же забили тревогу после того, как наткнулись на неприятную находку.

– Мы воюем тут уже долго с теми, кто призывает убивать и травить собак, – сообщила корреспонденту местная жительница Светлана. – Несмотря на то, что закон это запрещает, какие-то изверги начали убивать дворняг. Мы против таких радикальных мер, поскольку собаки хоть и были бесхозными, но все же привиты и имели бирки.





На редакционный запрос информагентства в региональном комитете ветеринарии пояснили, что специалистами природоохранного ведомства еще не было обнаружено место скопления собачьих трупов, однако проверка уже началась. В ходе проверки будет также установлена причина гибели животных.

Фото: Павел Мирошкин/V102.RU