Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под суд

Перед судом в Волгоградской области за получение нелегального дохода на переработке ПЭТ-бутылок предстанет 45-летний директор фирмы, которая специализируется на сборе и утилизации неопасных отходов, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По материалам дела, обвиняемый решил заняться переработкой ТБО, производить вторичное сырье и на этом зарабатывать. С этой целью мужчина организовал переработку ПЭТ-бутылок, которые относятся к отходам 4-го класса опасности. Произведенные ПЭТ-гранулы он продавал, заработав с июля 2019 года по март 2023 года больше 45 миллионов рублей. Однако бизнес он вел незаконно, без лицензии, поэтому полученный доход также считается незаконным, что попадает под статью УК РФ.

Предприимчивому директору предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фигурант уголовного дела вину не признал и от дачи показаний отказался.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

