Расследования

Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под суд

Расследования 16.04.2024 16:34
0
16.04.2024 16:34


Перед судом в Волгоградской области за получение нелегального дохода на переработке ПЭТ-бутылок предстанет 45-летний директор фирмы, которая специализируется на сборе и утилизации неопасных отходов, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По материалам дела, обвиняемый решил заняться переработкой ТБО, производить вторичное сырье и на этом зарабатывать. С этой целью мужчина организовал переработку ПЭТ-бутылок, которые относятся к отходам 4-го класса опасности. Произведенные ПЭТ-гранулы он продавал, заработав с июля 2019 года по март 2023 года больше 45 миллионов рублей. Однако бизнес он вел незаконно, без лицензии, поэтому полученный доход также считается незаконным, что попадает под статью УК РФ.

Предприимчивому директору предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фигурант уголовного дела вину не признал и от дачи показаний отказался.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.04.2024 13:03
Расследования 16.04.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2024 12:49
Расследования 16.04.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2024 12:26
Расследования 16.04.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2024 11:28
Расследования 16.04.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2024 16:54
Расследования 15.04.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2024 13:58
Расследования 15.04.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2024 13:39
Расследования 15.04.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2024 11:38
Расследования 15.04.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2024 11:14
Расследования 15.04.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2024 15:49
Расследования 13.04.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2024 11:15
Расследования 13.04.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2024 16:55
Расследования 12.04.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2024 16:40
Расследования 12.04.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2024 16:25
Расследования 12.04.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2024 15:00
Расследования 12.04.2024 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области 14-летняя девочка стала мамойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобусСмотреть фотографии
10:36
Юного волгоградца осудили за кровавую резню около пивнушкиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
Как оценить свое репродуктивное здоровье? Инструкция от экспертов ОМССмотреть фотографии
08:56
В поле в Волгоградской области упал летающий объектСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцы стали реже болеть агрессивной формой гриппаСмотреть фотографии
08:11
В Волжском 16 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области Городищу присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
21:52
Пьянки круглый год: жилец маргинальной квартиры спикировал с балкона на капот иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
Рэпер Баста поддержит команды МВД на чемпионате по регби в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде отделение поликлиники №5 не закрылось после пожараСмотреть фотографии
19:21
Четыре многоквартирных дома изолируют от волгоградцев за 859 тыс. рублейСмотреть фотографии
 