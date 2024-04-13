В Волгограде озвучили дату работ на линии СТ и временные меры

В Волгограде местные власти анонсировали проведение нового этапа реконструкции наземной линии скоростного трамвая, сообщает V102.RU.

— Технология работ проработана таким образом, чтобы в ходе реализации данного этапа СТ продолжил работать в привычных волгоградцам границах, — пояснили в мэрии города-героя. — С 15 апреля стартует полная замена рельсошпальной решетки и контактной сети на кольце ВГТЗ.

Уточняется, чтобы обеспечить полноценную работу СТ в прежних границах, в районе улицы Шурухина в 60 метрах от въезда на кольцо смонтированы временные стрелочный перевод и остановка. Подходы к временной платформе оборудовали тротуарами с твердым покрытием.

Также в горадмине добавляют, что при реализации инвестпрограммы в 2024 году в планах реконструкция полотна на пересечении трамвайных путей в районе остановки «Стадион «Монолит», в тоннеле напротив проходной завода «Красный октябрь» и на участке от улицы 39-й Гвардейской до улицы Землянского.

Общая протяженность пути, которую предстоит привести в порядок, составляет больше четырех километров в однопутном исчислении. Схему организации движения транспорта при выполнении вышеуказанных работ городские власти озвучат дополнительно.

Напомним, что в прошлом году в ходе реконструкции скоростные трамваи не ходили с июня по октябрь, а жителям приходилось в буквальном смысле сражаться за место в троллейбусах и автобусах. С наступлением тепла на двух остановках СТ в Краснооктябрьском районе Волгограда взялись за прошлогодний ремонт.

Фото: архив ИА «Высота 102»