С наступлением тепла в Краснооктябрьском районе Волгограда на двух остановках скоростного трамвая появились свежие кучи песка, а совсем недавно были замечены рабочие и техника. Как сообщили V102.RU в мэрии, на станциях «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» возобновляется ремонт остановочных платформ, который резко начался перед Новым годом и также быстро сошел на нет.





Горожане ранее жаловались в редакцию на неудобства, которые вынуждены терпеть зимой из-за разобранных платформ и перекопанной территории. Так, пассажиры, которые выходят на «Ул. 39-й Гвардейской», в буквальном смысле выпрыгивают из вагонов, так как ступеньки заканчиваются высоко над землей. Временные остановки, которые организовали на период ремонтных работ, представляют собой всего лишь небольшие участки земли, присыпанные асфальтовой крошкой.





Напомним, что остановочные платформы на «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» разобрали в декабре 2023 года. В период до начала апреля 2024-го было предпринято несколько попыток что-то сделать, но ремонтные работы далеко так и не продвинулись. Песок завезли в марте, а 1 апреля на этих объектах горожане увидели и рабочих.





- В рамках реконструкции наземной линии скоростного трамвая выполняется, в том числе, обустройство остановочных платформ с установкой новых павильонов, оборудованных электронным табло. Данная работа была остановлена на зимний период и возобновится с наступлением благоприятных погодных условий уже в текущем месяце. Мероприятия по установке остановочных павильонов на станциях СТ «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» будут завершены в 2024 году, - так прокомментировали строительную активность на этих двух остановках в мэрии.





Ранее сообщалось, что работы по реконструкции наземной линии скоростного трамвая, которые проводились в прошлом году, будут продолжены и в этом. Они организованы в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». В 2023-ем реконструкция проводилась на участке от остановки «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской». Следующий этап предусматривает работы от «Ул. 39-й Гвардейской» до до улицы Землянского. В рамках этих работ будут полностью заменены как трамвайное полотно, так и контактная сеть. Пока сроки начала работ не сообщаются.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»