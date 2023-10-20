



В Волгограде сегодня, 20 октября, возобновилось движение скоростного трамвая после реконструкции. Однако, сообщает ИА «Высота 102», утром вагоны оказались практически пустыми.





Напомним, что реконструкция линии скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе Волгограда в границах от «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» стартовала в конце июня текущего года – движение СТ в северном направлении остановили 26-го числа. На протяжении без малого четырех месяцев рабочие меняли здесь рельсы и шпалы и контактную сеть. После основных работ велось благоустройство, включающее установку новых остановочных павильонов и ремонт пешеходных зон.

Дату запуска скоростного трамвая по обновленным рельсам в администрации города до последнего держали в секрете. О том, что движение стартует 20 октября, в мэрии сообщили лишь накануне – после того как на трамвае прокатился вице-премьер Дмитрий Григоренко в сопровождении губернатора и главы Волгограда.





Как и обещали в администрации города накануне, сегодня движение СТ возобновилось на севере Волгограда в 06.00. Однако пассажиров, желающих наконец доехать до работы с комфортом и без пробок, как выяснилось, было не много. Корреспонденты «Высоты 102», ожидавшие столпотворения на остановках, к своему удивлению обнаружили вагоны полупустыми – лишь редкие пассажиры присаживались поближе к окнам, чтобы оценить в пути перемены.





По сообщению мэрии, трамваи будут курсировать на обновленном участке до 20.00 – в вечерние и ночные часы с 20.00 до 06.00 на линии будут продолжаться работы, в том числе по алюмотермитной сварке для обеспечения технологии бесшовного пути. При этом, напомним, пока еще волгоградцы не смогут сеть в трамвай или выйти на остановочной платформе «Ул. 39-я Гвардейская». Здесь продолжаются работы по обустройству платформы.





Продолжается обустройство новых площадок и установка павильонов также и на остановке СТ «Красный Октябрь». Завершен их монтаж на станциях «Завод «Баррикады» и «Гимназия №14».









Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»