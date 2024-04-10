В Волго-Ахтубинской пойме в иномарке обнаружили труп мужчины

В Волго-Ахтубинской пойме местные жители обнаружили иномарку с мертвым мужчиной в салоне, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
— Страшную находку сделали накануне вечером. Труп мужчины находился в автомобиле Mitsubishi, — рассказал источник. — Машина была в пойме Ленинского района у озера Давыдкино в шести километрах южнее Колобовки.
Известно, что скончавшийся проживал в Ленинске. Ему было 74 года. При жизни мужчина страдал заболеванием сердца.
Напомним, в Дзержинском районе Волгограда на балконе арендованной квартиры нашли труп.
Фото: архив ИА «Высота 102»