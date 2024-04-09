В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли труп

В Дзержинском районе Волгограда на балконе дома № 44 по улице 8-й Воздушной Армии нашли труп 36-летнего мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Тело обнаружила хозяйка квартиры, у которой скончавшийся снимал жилье. Труп лежал под кронштейном от сплит-системы, рядом была оборванная веревка, — рассказал источник.

Известно, что на подоконнике лежала тетрадка с паролями от кредитных карт. Не исключено, что к роковому шагу волгоградца толкнули тяготившие его финансовые обязательства перед банком.

Скриншот: Google Maps