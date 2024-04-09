Происшествия

В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли труп

Происшествия 09.04.2024 11:59
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09.04.2024 11:59


В Дзержинском районе Волгограда на балконе дома № 44 по улице 8-й Воздушной Армии нашли труп 36-летнего мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.  

— Тело обнаружила хозяйка квартиры, у которой скончавшийся снимал жилье. Труп лежал под кронштейном от сплит-системы, рядом была оборванная веревка, — рассказал источник. 

Известно, что на подоконнике лежала тетрадка с паролями от кредитных карт. Не исключено, что к роковому шагу волгоградца толкнули тяготившие его финансовые обязательства перед банком. 

Скриншот: Google Maps  

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