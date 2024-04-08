Федеральные новости

Педофилам разрешили приближаться к школам при одном условии

Федеральные новости 08.04.2024 18:33
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08.04.2024 18:33



В России 17 апреля вступит в силу Федеральный закон от 06.04.2024 № 69-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», ограничивающий свободу передвижения лицам, имеющим непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Так, в частности, новым законом, который подписал 6 апреля президент России Владимир Путин, устанавливается запрет таким россиянам на посещение территорий школ, детских садов, спортплощадок, детских оздоровительных лагерей и детских медицинских организаций.   

Однако, опубликованный в открытом доступе документ содержит и исключения из установленных правил. Приближаться к школам, детским садам, спортивным площадкам  и пр. осужденные за педофилию смогут при условии, если сами являются родителями несовершеннолетних, сопровождают их, в том числе для представления их интересов.

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