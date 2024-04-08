В Волгограде горе-ремонтник идет под суд за отравление газом женщины с детьми

Перед судом в Волгограде предстанет 24-летний уроженец одной из стран СНГ, который устанавливал газовую колонку в квартире и едва не погубил женщину с двумя детьми, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина заключил устный договор о проведении ремонтных работ с хозяйской квартиры, расположенной по улице Титова в Краснооктябрьском районе. Иностранец согласился установить газовую колонку, не имея квалификации, знаний и навыков работы с дымовыми и вентиляционными каналами.

- В ходе работ по расширению отверстия дымового канала, умышленно поместил картонную коробку в шахту дымового канала с целью предотвращения осыпания строительного мусора, тем самым полностью перекрыв его, чем нарушил тягу. В результате, вредные продукты горения стали накапливаться в расположенной этажом ниже квартире, - рассказала Вальковская. - Во время эксплуатации газового оборудования в квартире, при отсутствии притока воздуха произошло отравление угарным газом женщины с двумя несовершеннолетними детьми.

Напомним, ЧП в одной из квартир дома №16 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло вечером 14 февраля. В 25-ю больницу были госпитализированы 34-летняя женщина и двое ее детей восьми и шести лет. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Фото из архива V102.RU