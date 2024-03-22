Установивший газовую колонку иностранец едва не загубил семью в Волгограде

В Волгограде задержали уроженца одной из стран СНГ, подозреваемого в некачественном оказании услуг по установке газового оборудования. Как стало известно ИА «Высота 102», 23-летний иностранный специалист неправильно установил колонку в одной из квартир, что привело к отравлению угарным газом матери и двух малолетних детей.

– Свою вину задержанный полностью признал, – рассказал собственный источник информагентства. – Накануне было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, установив газовую колонку в квартире, рабочий не обеспечил нормальное подсоединение ее к системе вентиляции, что и послужило причиной накопления угарного газа в жилище. Задержанному грозит срок до двух лет.

ЧП в одной из квартир дома №16 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло вечером 14 февраля. С места происшествия 34-летняя женщина, а также ее дети в возрасти восьми и шести лет были доставлены скорой в токсикологическое отделение больницы №25, где им своевременно была оказана вся необходимая помощь. В настоящее время жизням пострадавших уже ничего не угрожает.

Фото: архив ИА «Высота 102»