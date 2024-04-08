Гособвинение требует от 9 до 19 лет волгоградцам за убийство IT-специалиста

В Волгограде сегодня, 8 апреля, начальник отдела государственных обвинителей региональной прокуратуры Ильяс Бралиев озвучил позицию гособвинения по делу об убийстве 23-летнего IT-специалиста в Ворошиловском районе в октябре 2022 года. Троим совершившим преступление волгоградцам предлагают назначить наказание в виде 9, 18 и 19 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого.

Напомним, что по версии следствия, трое молодых людей в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники. Ничего не подозревавший волгоградец пустил их к себе в жилище. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды. Убийство было совершено 1 октября утром выстрелом в голову.

Подсудимым от 19 до 20 лет. Все трое обвиняются в незаконном ношении оружия – п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ , в разбоев в составе группы лиц по предварительному сговору – п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, а также в убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору – п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Согласно материалам дела, один из фигурантов в апреле 2021 года через Интернет купил пистолет Макарова и патроны к нему, которые хранил у себя дома. В дальнейшем он предложил своим друзьям совершать разбойные нападения на продавцов дорогостоящей компьютерной техники.

– Вину в инкриминируемых деяниях молодые люди признали частично. С учетом обстоятельств совершения преступлений государственный обвинитель предложил суду назначить фигурантам уголовного дела в зависимости от роли и степени участия каждого наказание в виде 19 лет, 18 лет и 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок от 1 года до 1 года 10 месяцев, – сообщила представитель прокуратуры региона 8 апреля.