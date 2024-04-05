В Волгограде экс-директор школы идет под суд за присвоение липовых премий

В Кировском районе Волгограда прокуратура направила в суд уголовное дело, заведённое на бывшего директора одной из местных школ. Руководительница с помощью нехитрой схемы попыталась вывести из бюджета организации 300 тыс. рублей.

- С 2020 по 2022 год обвиняемая, являясь директором школы, выносила приказы о начислении премий подчиненным сотрудникам при отсутствии к тому законных оснований. В дальнейшем работники школы по требованию директора обналичивали полученные денежные средства и передавали руководителю, которая распоряжалась ими по собственному усмотрению, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, волгоградка свою вину полностью признала и полностью возместила нанесённый образовательному учреждению ущерб. Бывшему директору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.