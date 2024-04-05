Спорт

Юные футболисты из Ганы и Сербии приедут в Волгоград на турнир УЕФА

Спорт 05.04.2024 08:22
0
05.04.2024 08:22



Юношеская футбольная сборная России до 16 лет  примет участие в турнире развития УЕФА, который состоится в Волгограде  с 23 по 29 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза.
Кроме российской команды за победу в международных состязаниях будут бороться коллективы из Казахстана, Сербии и Ганы.  Каждый из соперников проведет по три матча на полях стадиона «Зенит» и ВГАФК. Чемпионом станет команда, набравшая большее количество очков по итогам всех поединков.
Расписание турнира

24 апреля (среда), 1-й тур
11:00. Сербия – Казахстан, ВГАФК
16:30. Россия – Гана, «Зенит»
26 апреля (пятница), 2-й тур
13:00. Гана – Сербия, ВГАФК
16:30. Казахстан – Россия, «Зенит»
28 апреля (воскресенье), 3-й тур
13:00. Казахстан – Гана, ВГАФК
16:30. Россия – Сербия, «Зенит»
Станислав Коротаев, старший тренер юношеской сборной России до 16 лет в интервью пресс-службе РФС поделился свои мнение о предстоящем турнире
– Сыграем в Волгограде с тремя соперниками высокого класса. Сборная Ганы – один из флагманов в Африке, они регулярно играют и на взрослых мировых первенствах, и на юношеских и молодежных часто выходят в финальную часть. С Казахстаном мы встречались уже много раз, в том числе на Турнире развития в Минске. Еще один соперник – Сербия, уровень игроков из этой страны всегда очень высокий. Много внимания уделяется индивидуальной подготовке футболистов, которые затем становятся востребованы в Европе. Сербы также довольно-таки сильны в тактическом плане.  
- Ставим перед собой задачу показать самый высокий результат. На текущий год это основной турнир, значимый для нас, в котором хотелось бы  очень хорошо выступить и порадовать и болельщиков, и тех, кто переживает и следит за юношеским футболом, — заключил наставник юных россиян.
Турниры развития УЕФА – международные соревнования среди юношеских сборных, которые ежегодно проходят в разных странах. В России они будут проведены во второй раз. В прошлом году в Волгограде также на стадионах «Зенит» и ВГАФК мужская и женские сборные до 16 лет выиграли домашние турниры.  Нашим парням противостояли соперники из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Девушки встречались с Белоруссией, Киргизией и Узбекистаном.
Фото: сайт Российского футбольного союза

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.04.2024 19:27
Спорт 03.04.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 08:26
Спорт 03.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 06:40
Спорт 03.04.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2024 09:02
Спорт 02.04.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2024 21:00
Спорт 01.04.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2024 07:53
Спорт 01.04.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 20:54
Спорт 31.03.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 19:27
Спорт 31.03.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 11:05
Спорт 31.03.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 07:54
Спорт 31.03.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2024 17:42
Спорт 30.03.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2024 09:11
Спорт 30.03.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2024 08:16
Спорт 29.03.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2024 22:05
Спорт 27.03.2024 22:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2024 20:09
Спорт 26.03.2024 20:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:15
УК «ЖЭК Советского района» принялась за наведение порядка на обслуживаемых территорияхСмотреть фотографии
10:03
«Весна — тают пени»: в Волгограде «Концессии» списали должникам 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:33
ТВ-сигнал начнут отключать в Волгоградской области с 9 апреляСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области 125 млн рублей потратят на капремонт лицеяСмотреть фотографии
09:20
В Волжском с 16 по 18 апреля отключат горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
08:59
Нерадивых родителей погибших участников СВО могут лишить выплатСмотреть фотографии
08:22
Юные футболисты из Ганы и Сербии приедут в Волгоград на турнир УЕФАСмотреть фотографии
08:03
Ночную прохладу и дожди пообещали волгоградцам 5 и 6 апреляСмотреть фотографии
07:27
В поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки ввели карантинСмотреть фотографии
06:54
СК проверит историю похищения ребенка у жительницы Волгоградской области после ток-шоу МалаховаСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области УК оштрафовали на 12 млн рублейСмотреть фотографии
21:10
Волгоградец под завязку набил гаражи «левыми» сигаретамиСмотреть фотографии
20:49
В Волжском разыскали пропавшую 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области подорожали яйца и сахарСмотреть фотографии
20:01
Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области уплыли от коллегСмотреть фотографии
19:25
На ферме под Волгоградом свиньи заразились африканской чумойСмотреть фотографии
19:15
Проходящие по ВДСК суда предупредили о срыве навигации на Николаевском гидроузлеСмотреть фотографии
18:51
«Дело пытаются развалить»: бизнесмен из Волгограда обвинил сотрудников МЧС в «золотом» пожареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банкеСмотреть фотографии
18:33
Осужденная сестра Мелконяна вышла по УДО и вернулась в ВолгоградСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде поймали последнего участника группового избиения мужчиныСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогераСмотреть фотографии
17:37
Главного врача ЦРБ под Волгоградом оштрафовали на 5 тысячСмотреть фотографии
17:23
Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньгиСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде 8 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:03
Неисправимого дрифтера на Mercedes в Волгограде арестовали на 5 сутокСмотреть фотографии
16:15
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
15:46
«Кирпич слетает, как перья с курицы»: под Волгоградом разрушаются подтопленные домаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
В Волгограде за 600 тысяч очистят и подкрасят мемориал на Лысой гореСмотреть фотографии
15:36
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания картСмотреть фотографии
 