Юные футболисты из Ганы и Сербии приедут в Волгоград на турнир УЕФА





Юношеская футбольная сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, который состоится в Волгограде с 23 по 29 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза. Юношеская футбольная сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, который состоится в Волгограде с 23 по 29 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза.

Кроме российской команды за победу в международных состязаниях будут бороться коллективы из Казахстана, Сербии и Ганы. Каждый из соперников проведет по три матча на полях стадиона «Зенит» и ВГАФК. Чемпионом станет команда, набравшая большее количество очков по итогам всех поединков.

Кроме российской команды за победу в международных состязаниях будут бороться коллективы из Казахстана, Сербии и Ганы. Каждый из соперников проведет по три матча на полях стадиона «Зенит» и ВГАФК. Чемпионом станет команда, набравшая большее количество очков по итогам всех поединков.

11:00. Сербия – Казахстан, ВГАФК16:30. Россия – Гана, «Зенит»13:00. Гана – Сербия, ВГАФК16:30. Казахстан – Россия, «Зенит»13:00. Казахстан – Гана, ВГАФК16:30. Россия – Сербия, «Зенит»Станислав Коротаев, старший тренер юношеской сборной России до 16 лет в интервью пресс-службе РФС поделился свои мнение о предстоящем турнире– Сыграем в Волгограде с тремя соперниками высокого класса. Сборная Ганы – один из флагманов в Африке, они регулярно играют и на взрослых мировых первенствах, и на юношеских и молодежных часто выходят в финальную часть. С Казахстаном мы встречались уже много раз, в том числе на Турнире развития в Минске. Еще один соперник – Сербия, уровень игроков из этой страны всегда очень высокий. Много внимания уделяется индивидуальной подготовке футболистов, которые затем становятся востребованы в Европе. Сербы также довольно-таки сильны в тактическом плане.- Ставим перед собой задачу показать самый высокий результат. На текущий год это основной турнир, значимый для нас, в котором хотелось бы очень хорошо выступить и порадовать и болельщиков, и тех, кто переживает и следит за юношеским футболом, — заключил наставник юных россиян.Турниры развития УЕФА – международные соревнования среди юношеских сборных, которые ежегодно проходят в разных странах. В России они будут проведены во второй раз. В прошлом году в Волгограде также на стадионах «Зенит» и ВГАФК мужская и женские сборные до 16 лет выиграли домашние турниры. Нашим парням противостояли соперники из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Девушки встречались с Белоруссией, Киргизией и Узбекистаном.