Нерадивых родителей погибших участников СВО могут лишить выплат

Верховный суд России встал на сторону матери погибшего участника СВО, которая требовала от суда лишить права на выплаты от государства своего бывшего мужа, не занимавшегося воспитанием сына и не помогавшего ему материально, сообщает V102.RU со ссылкой на РАПСИ.

— Формальная выплата алиментов и единичное общение в соцсетях не может считаться полноценной заботой родителя о своем ребенке, следовательно, такой член семьи не может получать предусмотренные законом выплаты из-за гибели военнослужащего в ходе проведения специальной военной операции, — поясняет Российское агентство правовой и судебной информации.

Нижестоящие суды отказали в удовлетворении требований матери погибшего бойца, мотивировав это тем, что выплата по сути символических алиментов отцом ребенка в размере от 600 до 1200 рублей позволяет претендовать на получение социальной и страховой выплат в связи со смертью сына в зоне СВО.

Суд апелляционной инстанции опирался на тот довод, что отказ в выплатах возможен лишь при установлении обстоятельств, служащих основанием к лишению родительских прав, в том числе при злостном уклонении родителя от выполнения своих обязанностей.

Однако Верховный суд России отменил все принятые по делу решения и отправил материалы на пересмотр в апелляционную инстанцию.

Фото: архив ИА «Высота 102»