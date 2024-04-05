Федеральные новости

Нерадивых родителей погибших участников СВО могут лишить выплат

Федеральные новости 05.04.2024 08:59
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05.04.2024 08:59


Верховный суд России встал на сторону матери погибшего участника СВО, которая требовала от суда лишить права на выплаты от государства своего бывшего мужа, не занимавшегося воспитанием сына и не помогавшего ему материально, сообщает V102.RU со ссылкой на РАПСИ. 

Формальная выплата алиментов и единичное общение в соцсетях не может считаться полноценной заботой родителя о своем ребенке, следовательно, такой член семьи не может получать предусмотренные законом выплаты из-за гибели военнослужащего в ходе проведения специальной военной операции, — поясняет Российское агентство правовой и судебной информации. 

Нижестоящие суды отказали в удовлетворении требований матери погибшего бойца, мотивировав это тем, что выплата по сути символических алиментов отцом ребенка в размере от 600 до 1200 рублей позволяет претендовать на получение социальной и страховой выплат в связи со смертью сына в зоне СВО.  

Суд апелляционной инстанции опирался на тот довод, что отказ в выплатах возможен лишь при установлении обстоятельств, служащих основанием к лишению родительских прав, в том числе при злостном уклонении родителя от выполнения своих обязанностей.

Однако Верховный суд России отменил все принятые по делу решения и отправил материалы на пересмотр в апелляционную инстанцию. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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