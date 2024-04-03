Расследования

Глава СКР заинтересовался делом о хулиганстве волгоградских подростков

Расследования 03.04.2024 09:27
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03.04.2024 09:27


Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Волгограде после избиения в автобусе №21 пассажира группой подростков, передает V102.RU. 

- Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Волгоградской области Семенова В.И. доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.

Возмутившее общественность происшествие в общественном транспорте очевидцы записали на видео и выложили в Сеть. На записи видно, как группа подростков жестоко избивает мужчину прямо в салоне автобуса, потом его выталкивают на улицу и продолжают бить. Сообщалось, что поводом к этому послужило высказанное замечание в адрес молодых людей относительно их поведения в общественном транспорте. Мужчине оказана медицинская помощь.

В облздраве уточнили, что на место происшествия вызвали скорую помощь, но пострадавший отказался от осмотра.  

По данному факту СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Ранее сообщалось, что установлены личности двоих участников этого происшествия, им по 16 лет. 

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