Селянин сгорел во время перекура в Волгоградской области

В Волгоградской области 45-летний мужчина погиб на пожаре, который произошел в Ленинском районе. Как сообщил V102.RU источник в экстренных службах, погиб безработный житель села Колобовка, который при жизни злоупотреблял спиртным.

- По предварительным данным, мужчина закурил в постели и уснул с непотушенной сигаретой. Очаг возгорания был в зале. Огонь быстро распространился по другим помещениям, - рассказали информагентству.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в Ленинском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне в 21.20.

- В поселке Колобовка горел деревянный дом, обложенный кирпичом размером 7х10 м. по всей площади. Пожарные расчёты ОП ПЧ-90 п. Колобовка ликвидировали горение в 22:55, - сообщили в оперативном ведомстве.

Погибший 1979 года рождения. Точную причину возгорания установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.