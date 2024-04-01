Расследования

В Волгограде астраханца осудят за насилие над 20-летней девушкой

Расследования 01.04.2024 10:35
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01.04.2024 10:35


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Енотаевского района Астраханской области, обвиняемого в изнасиловании в извращенной форме, сообщает V102.RU.  

По информации СУ СКР по региону, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Фигуранту инкриминируют ст.131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). 

Следствием установлено, что 15 февраля 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, напал на 20-летнюю волгоградку, угрожая убийством завел ее в заброшенное здание по улице Михаила Балонина, где подверг ее сексуальному насилию, после чего сбежал. 

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что преступление произошло примерно в 05.00. Астраханец свою вину признал. Мужчина нигде официально не был трудоустроен, ранее привлекался за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища.

Напомним, что напавший на девушку 38-летний мужчина находился в федеральном розыске за совершение на территории Республики Адыгея преступления имущественного характера. Подозреваемый «засветился» в Астраханском регионе, где расплатился своей банковской карточкой. Его задержали и доставили в Волгоградскую область. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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