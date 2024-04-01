Матч «Ротора» и «Металлурга» стал рекордным по посещаемости





Матч «Ротора» c липецким «Металлургом», завершившийся со счетом 3:0 в пользу сине-голубых, стал самым посещаемым в пятом туре чемпионата Второй лиги дивизиона «А». Игру на Волгоград Арене посетили 9 072 зрителя, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». Матч «Ротора» c липецким «Металлургом», завершившийся со счетом 3:0 в пользу сине-голубых, стал самым посещаемым в пятом туре чемпионата Второй лиги дивизиона «А». Игру на Волгоград Арене посетили 9 072 зрителя, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Если результаты «Ротора» не всегда радуют поклонников команды, то вот преданная публика в очередной раз показала свою готовность приходить на волгоградскую арену в большом количестве вне зависимости от многих внешних факторов. Отрыв от ближайших преследователей в данном показателе снова колоссальный. На втором месте оказался поединок в Курске, где местный «Авангард» в присутствии 2 117 человек обыграл брянское «Динамо» — 1:0. Тройку замкнула игра между костромским «Спартаком» и ульяновской «Волгой» (0:2). На стадион пришли 1617 болельщиков. Напомним, что рекорд сезона во Второй лиге «А» до сих пор принадлежит Волгоград Арене. Во втором туре летне-осеннего чемпионата матч с «Уфой» посетили 19 734 зрителя.