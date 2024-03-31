Происшествия

Райцентр Волгоградской области на 2 дня останется без воды

Происшествия 31.03.2024 17:29
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31.03.2024 17:29


В рабочем поселке Елань Волгоградской области снова произошел порыв на водоводе. Как сообщили V102.RU в районной администрации, на время ремонтных работ воду в райцентре отключат 1 апреля с 12-00 ч. ориентировочно до 17-0 ч. 2 апреля.
Без реусрса останутся жители улиц Пионерская, Советская, Ленинская, Трудовая, Киквидзе, Красная, Московская, Титова, Льва Толстого, Крестьянская, Батырева, переулков Красный, Еланский, Светлый, Веселый и прилегающие к ним домовладения.
Напомним, за последние десять дней в Елани произошло уже два происшествия на водоводе. Сначала в райцентре из строя вышла одна из скважин на водозаборе, а через несколько дней случился порыв на водоводе.


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