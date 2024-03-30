Жительнице Волжского продали сказочного кота под видом мейн-куна

Жительница Волгоградской области, которая очень хотела котенка породы мейн-кун, стала жертвой афериста. Как сообщили V102.RU в Волжском городском суде, в мошенничестве обвиняется 34-летний житель Таганрога Ростовской области, который продал женщине вымышленного питомца.

По материалам дела, мужчина разместил в интернете объявление о продаже котят породы мейн-кун стоимостью 15 тысяч рублей. Животное необходимо было забронировать и перечислить 50% его стоимости. Продавец обещал после этого отправить котенка автобусом «Ялта-Волжский».

Женщина выполнила условия сделки, но питомца так и не дождалась. Мужчина получил предоплату, сообщил, что отправил котенка, но на самом деле этого не сделал.

В ходе предварительного следствия он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.