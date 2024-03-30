Происшествия

Пострадавшая в ДТП с фурой водитель умерла в реанимации ЦРБ под Волгоградом

Происшествия 30.03.2024 13:39
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30.03.2024 13:39


В реанимационном отделении Михайловской ЦРБ скончалась 47-летняя водитель «Лады Калины» после ДТП с фурой на границе Волгоградской и Ростовской областей.

- По информации Михайловской ЦРБ, пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. Несмотря на все предпринятые усилия врачей, женщина скончалась, - сообщили V102.RU в облздраве.

По данным ведомства, на место ДТП выезжали бригады врачей трассового медицинского пункта, расположенные неподалеку, и машина скорой помощи из Михайловки. Обе машины прибыли в считанные минуты. 

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 марта, в 4.30 около Раковской балки на трассе Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузовика Volvo и «Лады Калины». 

Водитель фуры после осмотра на месте происшествия от госпитализации отказался. Пострадала женщина - водитель «Лады Калины» 1976 г.р. Ее экстренно госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Фото: ГБУЗ «КССМП»

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