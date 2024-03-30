На границе Волгоградской и Ростовской областей на рассвете фура снесла легковушку

Рано утром 30 марта медики выехали на сигнал об экстренной помощи, поступивший из Михайловского района Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации станции скорой медицинской помощи, в 4.30 к месту около Раковской балки на трассе Р-22 «Каспий» срочно выехали две бригады - трассового медпункта и скорой помощи.

На границе Волгоградской и Ростовской областей, по предварительным данным, произошло столкновение грузовика Volvo и «Лады Калины».





- Пострадала женщина - водитель Лады Калины 1976 г.р. Ее экстренно госпитализировали в Михайловскую ЦРБ, - рассказали медики.

Водитель фуры после осмотра на месте происшествия от госпитализации отказался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГБУЗ «КССМП»