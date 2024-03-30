Происшествия

На границе Волгоградской и Ростовской областей на рассвете фура снесла легковушку

Происшествия 30.03.2024 10:09
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30.03.2024 10:09


Рано утром 30 марта медики выехали на сигнал об экстренной помощи, поступивший из Михайловского района Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации станции скорой медицинской помощи, в 4.30 к месту около Раковской балки на трассе Р-22 «Каспий» срочно выехали две бригады - трассового медпункта и скорой помощи.

На границе Волгоградской и Ростовской областей, по предварительным данным, произошло столкновение грузовика Volvo и «Лады Калины». 


- Пострадала женщина - водитель Лады Калины 1976 г.р. Ее экстренно госпитализировали в Михайловскую ЦРБ, - рассказали медики.

Водитель фуры после осмотра на месте происшествия от госпитализации отказался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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