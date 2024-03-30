Миграционная дыра: волгоградец прописал на своей даче 79 иностранцев

Полицейские обнаружили в Волгограде «резиновый» дачный дом, в котором прописано 79 иностранных граждан, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Владельцем кирпичного домовладения площадью 30 кв.м. оказался 30-летний житель Тракторозаводского района Волгограда.

- Полицейскими проведен осмотр дачного дома и установлено, что он не пригоден для проживания, тем более такого количества жильцов, - рассказали в главке.

Установлено, что хозяин дачи получал за фиктивную регистрацию по 4,5 тысячи рублей за каждого иностранца.





Проверку проводили сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции №1 УМВД России по г. Волгограду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Иностранцев снимут с регистрационного учета и привлекут к административной ответственности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области