Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве волгоградца

В Волгограде оперативники уголовного розыска регионального ГУ МВД России сегодня, 2 мая, по горячим следам задержали мужчину, зверски расправившегося в бывшей сожительницей. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, 60-летний волгоградец нанес женщине около 20 ударов ножом.

– По данным следствия, 2 мая утром житель Волгограда пришел в одну из квартир дома №70 по улице Буханцева, где нанес бывшей сожительнице более 20 ранений в различные части тела. Повреждения стали для нее смертельными, – сообщила Дарья Буянова.

Уточняется, что врачи скорой помощи были не в силах спасти жизнь пострадавшей.

Как стало известно ИА «Высота 102», у подозреваемого в убийстве и погибшей есть общий ребенок, однако в момент совершения преступления его дома не было. По не подтвержденной официально информации, в квартиру своей экс-сожительницы волгоградец явился, чтобы в очередной раз попытаться наладить отношения. Не исключено, что на убийство его подтолкнуло известие о том, что женщина уже состоит в отношениях с другим мужчиной.

– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант задержан, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, – сообщает представитель СУ СКР.