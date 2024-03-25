В высотке на «Пионерской» в Волгограде потушили пожар

Происшествия 25.03.2024 19:41
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25.03.2024 19:41
Вечером 25 марта к многоэтажке, расположенной возле ТРЦ «Пирамида», примчались пожарные машины. По свидетельству очевидцев, сообщает V102.RU, произошло задымление на одном из последних этажей.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что причиной стало оплавление приборов электросчетчиков в подъезде.
- Произошло горение на площади в два квадратных метра, которое было потушено в кратчайшие сроки. В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.
При этом эвакуация жильцов в верхних этажей все же проводилась.
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