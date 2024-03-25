Расследования

Бросившую дымовую шашку пенсионерку оштрафовали за помехи на выборах в Волгограде

Расследования 25.03.2024 16:56
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25.03.2024 16:56


В Волгограде 76-летняя пенсионерка, которая по указке украинских мошенников подожгла 15 марта дымовую шашку на избирательном участке для голосования, оштрафована на 2 тысячи рублей. 

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мировой судья судебного участка №76 Ворошиловского судебного района сегодня, 25 марта, признал женщину виновной по ст. 5.69 КоАП РФ (Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании).

В суде пояснили, что женщине назначен минимальный штраф, предусмотренный по этой статье. Отметим, что максимальный штраф за это административное правонарушение для гражданских лиц составляет 5 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 15 марта пенсионерка пришла на избирательный участок и  подожгла дымовую шашку в кабине для голосования, что повлекло приостановление работы участковой избирательной комиссии. Выяснилось, что пожилая женщина пошла на это по указанию собеседника с Украины, который пообещал за это погасить ее банковский кредит.

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