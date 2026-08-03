В Волгоградскую область возвращается жара: смотрим прогноз





В Волгоград на смену освежающей 30-градусной погоде вновь спешит летнее марево. По прогнозам синоптиков, в начале первой недели августа температура воздуха вновь подберется к «оглушающим» 40-ка.

Уже сегодня дневные температуры «перешагнут» отметку в +35 градусов. Понедельник обещает быть не просто жарким, но и очень тихим – без порывов ветра и единой тучи на небе.

Завтра, 4 августа, погода сделает шаг на следующую ступень и прогреет регион до +38 градусов. Спасение от жары придет в Волгоградскую область только в среду. Несмотря на то, что столбики термометров покажут все те же +35, регион остудит легкий дождь с грозами и порывами ветра до 20 м/с.

Фото из архива V102.ru