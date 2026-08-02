Врачам ЦРБ удалось завести остановившееся сердце волгоградца

Чудесная история спасения жизни 62-летнего мужчины, у которого остановилось сердце, произошла в Городищенской ЦРБ Волгоградской области. Как рассказали в облздраве, житель Волгограда обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие, а в приемном покое ему стало совсем плохо. У мужчины внезапно остановилось сердце и дыхание.

В результате длительной сердечно-легочной реанимации удалось запустить сердце. После этого пациента доставили в палату интенсивной терапии и погрузили в искусственную кому.

– Благодаря усилиям медиков ЦРБ отмечалась стойкая положительная динамика, функции организма восстановились полностью, – рассказали в облздраве.

В настоящее время состояние мужчины стабильное. Его перевели из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Фото из архива V102.RU