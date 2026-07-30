Замглавного врача Иловлинской ЦРБ отправлена под домашний арест





Силовики провели обыски в Иловлинской ЦРБ Волгоградской области, результатом которых стало задержание одного из замов главного врача. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, подозреваемая отправлена под домашний арест. По данным информагентства, мера пресечения Иловлинским районным судом была избрана в отношении Елены Михайленко, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе.

Деятельностью медика заинтересовались в ГУ МВД по Волгоградской области. Однако в пресс-службе ведомства сообщили, что пока не будут комментировать, в чем подозревают замглавврача.



