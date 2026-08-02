Волгоградец снял красную Луну 2 августа

Красная Луна взошла вечером 2 августа над Волгоградом. Впечатляющий цвет естественного спутника Земли удалось снять волгоградскому фотографу Геннадию Гуляеву. Захватывающим кадром он поделился с ИА «Высота 102».

Отметим, что в конце июля сотрудникам Волгоградского планетария удалось поймать «Пикми Луну», которая была окрашена в розовый цвет. Специалисты отмечают, что такое бывает, когда Луна находится низко над горизонтом. Тогда солнечный свет отражается и проходит через более толстый слой в атмосфере, в результате синие и зеленые лучи рассеиваются сильнее, поэтому до нас доходит преимущественно красный и оранжевый свет.

Также на цвет Луны может отражаться дымка, пыль или мелкие капли воды. Тогда она может окраситься в розовый или персиковый оттенок.

Фото Геннадия Гуляева