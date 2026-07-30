А такое бывает? В Волгоградской области неожиданно подешевел бензин





Необычную тенденцию на рынке автомобильного топлива зафиксировал Волгоградстат за период с 21 по 27 июля. По данным ведомства, средняя стоимость топлива снизилась с 71,25 до 71,01 рубля. В частности, стали доступнее по цене так называемые «народные» марки бензина. АИ-92 подешевел с 67,14 до 66,88 рубля за литр, АИ-95 – с 74,85 до 74,52 рубля.

Литр дизтоплива теперь продают на АЗС по цене 78,03 рубля за литр. Тогда как за предыдущий период наблюдения его стоимость составляла 78,56 рубля.

В то же время, по данным Волгоградстата, АИ-98 подорожал за неделю сразу на 2 рубля – с 94,19 до 96,19 рубля.

Как пояснили в Росстате, цены на автомобильное топливо выросли в 54 субъектах РФ, больше всего – в Новосибирской области и в Мордовии (более чем на 10%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл (-9,7%). В Москве и Санкт-Петербурге он подорожал на +0,4% и +0,1% соответственно.



