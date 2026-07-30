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Расследования

Волгоградец прихватил землю по фальшивому решению суда

Расследования 30.07.2026 20:17
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30.07.2026 20:17


Полицейские вскрыли аферу жителя Волгограда, незаконного  оформившего на себя земельный участок.  47-летний мужчина попросил знакомого за денежное вознаграждение изготовить фиктивное судебное решение о праве собственности на землю. Поддельный документ он предоставил в регистрирующий орган. Мошенничество было раскрыто сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. 

Ущерб департаменту муниципального имущества администрации города составил около 1 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, другие обстоятельства преступной схемы устанавливаются. 

Фото сгенерировано ИИ

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