В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРК

Происшествия 25.03.2024 13:58
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25.03.2024 13:58
В Волгограде сегодня, 25 марта, в экстренном порядке были эвакуированы персонал и посетители ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Также покинуть здание попросили сегодня покупателей ТРК «Акварель» в Советском районе.
В первой половине дня в понедельник администрации торгово-развлекательных комплексов получили сообщения с угрозами.
– Действуя согласно инструкции, администрации объявили об эвакуации персонала и посетителей, одновременно сообщив информацию об угрозах в профильные службы, – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
По заявкам из ТРК на места были направлены кинологи с собаками, МЧС и полиция. Опасных предметов в ТРК «Акварель» не обнаружено, в «Мармеладе» продолжается проверка.
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