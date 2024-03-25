Происшествия

В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРК

Происшествия 25.03.2024 13:58
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25.03.2024 13:58




В Волгограде сегодня, 25 марта, в экстренном порядке были эвакуированы персонал и посетители ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Также покинуть здание попросили сегодня покупателей ТРК «Акварель» в Советском районе. 

В первой половине дня в понедельник администрации торгово-развлекательных комплексов получили сообщения с угрозами. 

Действуя согласно инструкции, администрации объявили об эвакуации персонала и посетителей, одновременно сообщив информацию об угрозах в профильные службы, – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. 

По заявкам из ТРК на места были направлены кинологи с собаками, МЧС и полиция. Опасных предметов в ТРК «Акварель» не обнаружено, в «Мармеладе» продолжается проверка. 

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