В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРК













В Волгограде сегодня, 25 марта, в экстренном порядке были эвакуированы персонал и посетители ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Также покинуть здание попросили сегодня покупателей ТРК «Акварель» в Советском районе.





В первой половине дня в понедельник администрации торгово-развлекательных комплексов получили сообщения с угрозами.





– Действуя согласно инструкции, администрации объявили об эвакуации персонала и посетителей, одновременно сообщив информацию об угрозах в профильные службы, – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.



