Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по жертвам чудовищного теракта в Подмосковье, где в минувшую пятницу были расстреляны посетители концертного зала «Крокус Сити Холл». Жители Волгоградской области скорбят вместе со всей страной.

— В день траура регионе будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, — заявили V102.RU в администрации области.

К Вечному огню на Аллее Героев в центре Волгограда горожане продолжают приносить цветы и игрушки, зажигать свечи. Память жертв террористического акта почтили во всех городах и муниципальных районах Волгоградского региона, где жители также зажигают лампады и приносят цветы к мемориалам.

В день трагедии, 22 марта, глав региона Андрей Бочаров направил телеграмму губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в которой от себя лично и от имени всех волгоградцев передал самые глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

На следующий день Бочаров вместе с жителями почтил память погибших у мемориала и принял участие в панихиде в соборе Александра Невского. Волгоградцы активно сдавали кровь для пострадавших в теракте. Одним из первых доноров стал глава региона Андрей Бочаров. За три часа от желающих помочь было получено 90 литров крови.

Губернатор поставил задачу усилить меры по антитеррористической защищенности жителей и важных объектов Волгоградской области. Режим повышенной готовности объявлен в Волгограде для городских служб. Работа ведется на всех уровнях. Накануне сотрудники правоохранительных органов проводили рейды с целью проверки мест скопления мигрантов.

На улицы города-героя вышли многочисленные патрули, усиленные бойцами Росгвардии. Во всех школах и вузах Волгоградской области ввели дистант после теракта в Москве. В областной столице усилили досмотр на подземных станциях СТ.

Напомним, что по последним данным СКР, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Губернатор Воробьев сообщили, что по состоянию на 23 марта в больницах врачи борются за жизни 107 человек. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников нападения на «Крокус».

