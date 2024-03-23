Бочаров сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров сегодня рано утром, 23 марта, сдал кровь для пострадавших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, передает V102.RU.

Также поступили и другие жители Волгограда, которые пришли сегодня с такой же целью в центр крови в Дзержинском районе Волгограда. За первые три часа работы областной центр крови, расположенный на улице Голубинской, а также его филиалы приняли более 200 человек. Собрано свыше 90 литров крови.

В настоящее время известно, что в теракте в Подмосковье пострадали свыше 100 человек. Их списки вывесило МЧС России. В СК России сообщают уже 93 погибших.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был начаться концерт группы «Пикник», ворвались вооруженные боевики. Они начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.

В Волгоградской области в связи с терактом в Подмосковье усилены меры безопасности. Губернатор накануне поздно вечером дал все необходимые поручения своим подчиненным и провел совещание с силовиками. Андрей Бочаров выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

Фото: администрации Волгоградской области