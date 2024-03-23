Во всех образовательных учреждениях Волгоградской области – от школ до вузов – по итогам совещаний с губернатором региона ввели дистанционный формат. Об этом сообщили ночью в администрации области.

Данная мера, сообщает ИА «Высота 102», пока распространяется на субботу и воскресенье.

– Образовательные учреждения Волгоградской области в субботу и воскресенье переведены на дистанционный формат. Данное решение было принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым, – сообщили в обладмине.

Также здесь еще раз подтвердили отмену всех развлекательных мероприятий, запланированных на ближайшие дни.