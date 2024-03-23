Меры безопасности усилены на подземных станциях скоростного трамвая в Волгограде из-за теракта в «Крокус Сити Холле», передает V102.RU.

- С утра 23 марта ООО «ЭлектроТранспорт Плюс» вывело на дежурство дополнительных сотрудников, отвечающих за транспортную безопасность, в том числе привлечены силы частного охранного предприятия. На входах в подземные станции усилен досмотровый контроль, - сообщили в администрации Волгограда.

Такие меры приняты по итогам оперативного совещания, которое накануне поздно вечером провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На нем были озвучены решения по усилению мер безопасности и антитеррористической защищенности населения региона.