Рейды в местах скопления мигрантов прошли под Волгоградом





В Волгоградской области продолжаются рейды в местах массового скопления мигрантов. В Среднеахтубинском районе региона сотрудники правоохранительных органов нагрянули днем 23 марта на овощебазу.





По информации собственных источников «Высоты 102», участники рейдов ведут работу с каждым мигрантом. У пребывающих на территории региона проверяют документы, проводят с ними разъяснительные беседы. При этом сообщается, что иностранные граждане относятся с пониманием к визитам полиции – внештатных ситуаций не зафиксировано.

Напомним, утром ИА «Высота 102» сообщало о рейдах в Тракторозаводском районе Волгограда. Здесь правоохранители проверили мигрантов, работающих на рынках. Кроме того, в городе проверяются хостелы, где могут находиться граждане иностранных государств.

Рейды проводятся в рамках комплекса антитеррористических мер, согласованного минувшей ночью на оперативном совещании губернатора Волгоградской области с руоковдителями силовых органов.