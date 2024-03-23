Общество

На улицах Волгограда в ночь на 23 марта появились патрули с бойцами ОМОН

Общество 23.03.2024 02:25
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23.03.2024 02:25


На улицах в Волгоградской области усилено патрулирование с участием сотрудников ГУ МВД России по региону и Росгвардии. Патрули с ОМОНом, сообщает ИА «Высота 102», появились в ночь на 23 марта в центре Волгограда. Решение об усилении мер антитеррористической защищенности населения принято на совещании губернатора Андрея Бочарова с руководителями силовых структур. 

По итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров с руководителями силовых ведомств, в Волгоградской области усилены патрули полиции и Росгвардии. Для обеспечения выполнения поставленных задач к дежурству дополнительно привлечены экипажи ГИБДД, – сообщили в администрации Волгоградской области. 


Уточняется также, что по итогам оперативного совещания губернатора с руководителями правоохранительных структур усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры,  промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, ж/д и автовокзалах, в аэропорту.


Во всех школах и вузах Волгограда и области временно введен дистанционный формат обучения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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