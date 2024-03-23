



На улицах в Волгоградской области усилено патрулирование с участием сотрудников ГУ МВД России по региону и Росгвардии. Патрули с ОМОНом, сообщает ИА «Высота 102», появились в ночь на 23 марта в центре Волгограда. Решение об усилении мер антитеррористической защищенности населения принято на совещании губернатора Андрея Бочарова с руководителями силовых структур.

– По итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров с руководителями силовых ведомств, в Волгоградской области усилены патрули полиции и Росгвардии. Для обеспечения выполнения поставленных задач к дежурству дополнительно привлечены экипажи ГИБДД, – сообщили в администрации Волгоградской области.





Уточняется также, что по итогам оперативного совещания губернатора с руководителями правоохранительных структур усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, ж/д и автовокзалах, в аэропорту.





Во всех школах и вузах Волгограда и области временно введен дистанционный формат обучения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области